Covid oggi Fvg, 37 contagi: bollettino 10 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 37 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 10 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi contagi sono stati rilevati su 2.145 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell’1,72%. Sono inoltre 5.323 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 43 i pazienti in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.828, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.656, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a 787. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 37 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 102021, secondo i datideldella regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovisono stati rilevati su 2.145 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell’1,72%. Sono inoltre 5.323 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 43 i pazienti in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.828, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.656, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a 787. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate ...

