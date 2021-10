Calcio | Verratti | ‘chiuderò la carriera al Psg’

(Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – “So solo che mi rimangono pochi anni die che resterò per sempre al Psg”. Marcochiude ad un possibile ritorno in Italia e giura fedeltà al club parigino, dove milita dal 2012. “Ogni tanto in Italia ci torno, sì, ma solo per la famiglia, il mare, la montagna e gli amici”, aggiunge il 28enne abruzzese a France Info. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tra gli azzurri a centrocampo fuori Jorginho e Verratti, spazio a Pellegrini e Locatelli, con Barella confermato mezzala sinistra - Nel tridente d'attacco Raspadori al centro, con Chiesa e Berardi ...A disposizione: Sirigu, Meret, Chiellini, Dimarco, Cristante, Verratti, Jorginho, Bernardeschi, Insigne, Kean. BELGIO (3 - 4 - 2 - 1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Saelemaekers, ...