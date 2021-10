Beautiful anticipazioni: la decisione di Liam mette in crisi tutti, Thomas manipola Hope (Di domenica 10 ottobre 2021) Un pomeriggio di domenica che ha il sapore d’estate. Tornano infatti tutte le soap di Mediaset nel pomeriggio del 10 ottobre 2021 visto che su Rai 1 va in onda la partita che vedrà l’Italia giocarsi il terzo posto per la finale di Nations League contro il Belgio. Mediaset ha deciso di far slittare gli appuntamenti con Amici ( che andrà in onda domani 11 ottobre 2021 su Canale 5 al posto di Uomini e Donne) e con Verissimo che invece semplicemente, non raddoppia questa settimana. E così oggi sarà un pomeriggio a tutta soap. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 11 ottobre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata della soap? Ecco per voi le anticipazioni che ci rivelano che cosa farà Liam dopo aver scoperto che Steffy ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 ottobre 2021) Un pomeriggio di domenica che ha il sapore d’estate. Tornano infatti tutte le soap di Mediaset nel pomeriggio del 10 ottobre 2021 visto che su Rai 1 va in onda la partita che vedrà l’Italia giocarsi il terzo posto per la finale di Nations League contro il Belgio. Mediaset ha deciso di far slittare gli appuntamenti con Amici ( che andrà in onda domani 11 ottobre 2021 su Canale 5 al posto di Uomini e Donne) e con Verissimo che invece semplicemente, non raddoppia questa settimana. E così oggi sarà un pomeriggio a tutta soap. E non potevano quindi mancare le nostrediche ci rivelano la trama della puntata di domani, 11 ottobre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata della soap? Ecco per voi leche ci rivelano che cosa faràdopo aver scoperto che Steffy ...

