Astensionismo record? Il voto per posta può riempire le urne vuote (di C. Sabelli Fioretti) (Di domenica 10 ottobre 2021) Capita molto spesso che le elezioni le vincano i non votanti. E ogni volta partono le lamentele. È in crisi la democrazia, ha detto Giorgia Meloni. Ma la storia dimostra che nei sistemi dittatoriali votano folle oceaniche. Oggi però vorrei approfondire un tema più terra terra. Perché siamo pochi a votare ma votiamo molto spesso. E in maniera confusa. A volte su due giorni a volte su un giorno solo. Non riusciamo quasi mai ad accorpare elezioni diverse creando i famigerati election day. E se poi alle comunali nessuno raggiunge il 50 per cento c’è un’ulteriore punizione, il secondo turno. Qualche volta. Perché dipende dalle regioni. Diciamolo: è come il discorso del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. I commentatori ed i politici piangono perché un italiano su due diserta le urne. Io mi meraviglio che l’altro italiano dei due vada al seggio elettorale anche sapendo che ... Leggi su tpi (Di domenica 10 ottobre 2021) Capita molto spesso che le elezioni le vincano i non votanti. E ogni volta partono le lamentele. È in crisi la democrazia, ha detto Giorgia Meloni. Ma la storia dimostra che nei sistemi dittatoriali votano folle oceaniche. Oggi però vorrei approfondire un tema più terra terra. Perché siamo pochi a votare ma votiamo molto spesso. E in maniera confusa. A volte su due giorni a volte su un giorno solo. Non riusciamo quasi mai ad accorpare elezioni diverse creando i famigerati election day. E se poi alle comunali nessuno raggiunge il 50 per cento c’è un’ulteriore punizione, il secondo turno. Qualche volta. Perché dipende dalle regioni. Diciamolo: è come il discorso del bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. I commentatori ed i politici piangono perché un italiano su due diserta le. Io mi meraviglio che l’altro italiano dei due vada al seggio elettorale anche sapendo che ...

marcocappato : L'astensionismo record dovrebbe indurre a abolire il quorum del 50% dei votanti, che si applica solo ai referendum e non alle elezioni. - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Chi si astenuto davvero nel primo turno delle #elezionicomunali? L'analisi di Giuliano #Cazzola. #elezioni #astensionismo… - StartMagNews : Chi si astenuto davvero nel primo turno delle #elezionicomunali? L'analisi di Giuliano #Cazzola. #elezioni… - francesco_niolu : @lageloni @CarloCalenda Infatti il loro leader non pare rappresenti molto, ovunque abbiano corso col PD hanno perso… - LorenziMatteo : @checovenier @MarcoCantamessa Ipocrisia al cubo ! Non c’è da stupirsi se l’astensionismo ha raggiunto livelli record …. -

Ultime Notizie dalla rete : Astensionismo record La scommessa, i perdenti e quelli che non li vota nessuno L'astensionismo ha penalizzato fortemente il centrodestra con una perdita secca di oltre 12mila ... Il record lo detiene la coalizione della Lisi con 44 candidati a zero e 14 con una preferenza . Segue ...

Manfredi più voti nelle periferie che nella ztl Fra i diversi record nazionali collezionati dal neo sindaco, infatti c'è anche il maggior numero di ...politica di domande e bisogni che non hanno avuto la necessità di rifugiarsi nell'astensionismo. ...

Astensionismo record: nella Capitale ha stravinto la Roma pariolina Il Fatto Quotidiano Astensionismo, ai partiti lezione che non servirà. Verso il presidenzialismo Fra una settimana i ballottaggi, anche quelli di Roma e di Torino, confermeranno, accentuandola, la crisi di partecipazione al voto degli ...

Perché l’astensionismo record è colpa dei partiti (di centrodestra) Lo sciopero dal voto, anche se non è stato maggioritario sul piano nazionale, è comunque una evidenza di queste elezioni amministrative ...

L'ha penalizzato fortemente il centrodestra con una perdita secca di oltre 12mila ... Illo detiene la coalizione della Lisi con 44 candidati a zero e 14 con una preferenza . Segue ...Fra i diversinazionali collezionati dal neo sindaco, infatti c'è anche il maggior numero di ...politica di domande e bisogni che non hanno avuto la necessità di rifugiarsi nell'. ...Fra una settimana i ballottaggi, anche quelli di Roma e di Torino, confermeranno, accentuandola, la crisi di partecipazione al voto degli ...Lo sciopero dal voto, anche se non è stato maggioritario sul piano nazionale, è comunque una evidenza di queste elezioni amministrative ...