Assalto a Cgil Roma, Landini: "Nessuno ci fa paura, non ci fermeremo" (Di domenica 10 ottobre 2021) "Se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura e farci stare zitti deve sapere che Cgil ha sconfitto il fascismo in questo paese e riconquistato la democrazia. Non ci fanno paura e non ci fermeremo. Non solo non vogliamo guardare indietro ma vogliamo andare avanti e ricostruire questo paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini durante l'assemblea generale della Confederazione convocata d'urgenza stamattina alle 10 nella sede nazionale di Roma, al Corso d'Italia 25, in seguito all'assalto avvenuto ieri da parte di un gruppo di manifestanti di Forza Nuova e del movimento no vax, che sono entrati nella sede del sindacato. "Se in questo paese ci sono diritti è grazie alle lotte democratiche. Quello che è successo ...

pbersani : L’assalto alla #cgil una vergogna non di altri tempi. Di questi tempi! Non si può più dormire. Lo Stato deve reagir… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - gualtierieurope : Alla sede della Cgil per esprimere solidarietà e vicinanza dopo il vile assalto fascista di questo pomeriggio. Atta… - TAL77SVAD : RT @conservatore_il: L’obiettivo dei media e del governo è fare dell’assalto alla Cgil di Roma il nuovo incendio del Reichstag. - AFormidabile : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL -