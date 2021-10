VIDEO Giro di Lombardia 2021, highlights e sintesi: Pogacar batte Masnada allo sprint. Alaphilippe, Roglic ed Evenepoel staccati (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Giro di Lombardia 2021 si è rivelato particolarmente appassionante e avvincente. L’ultima Classica Monumento della stagione si è accesa sul Colle di Gandia, quando mancavano poco più di trenta chilometri al traguardo. Tadej Pogacar ha attaccato dopo la bella azione di Vincenzo Nibali ed è andato via in solitaria. Sulla successiva discesa Fausto Masnada si è inventato un numero da circo sulle strade di casa ed è riuscito a rientrare sul fuoriclasse sloveno, che però lo ha regolato in una volata a due nel cuore di Bergamo. Attardati di una cinquantina di secondi i due grandi delusi di giornata ovvero lo sloveno Primoz Roglic e il francese Julian Alaphilippe, tra i grandi favoriti di giornata insieme proprio a Pogacar e al belga Remco ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Ildisi è rivelato particolarmente appassionante e avvincente. L’ultima Classica Monumento della stagione si è accesa sul Colle di Gandia, quando mancavano poco più di trenta chilometri al traguardo. Tadejha attaccato dopo la bella azione di Vincenzo Nibali ed è andato via in solitaria. Sulla successiva discesa Faustosi è inventato un numero da circo sulle strade di casa ed è riuscito a rientrare sul fuoriclasse sloveno, che però lo ha regolato in una volata a due nel cuore di Bergamo. Attardati di una cinquantina di secondi i due grandi delusi di giornata ovvero lo sloveno Primoze il francese Julian, tra i grandi favoriti di giornata insieme proprio ae al belga Remco ...

