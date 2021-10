VIDEO F1 Verstappen | “Qualifiche complicate | ma svolta positiva”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Maxcommenta ai microfoni della massima formula la propria prestazione al termine delledel Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. L’alfiere della Red Bull insegue il successo in una prova che potrebbe cambiare la leadership della classifica piloti. L’olandese è pronto ad approfittare della sanzione di 10 posizioni inflitta al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Il britannico di Mercedes dovrà partire ai margini della zona punti in seguito alla sostituzione di alcune parti della power unit. Il teammate del messicano Sergio Perez ha commentato alla stampa: “Leall’inizio sono stateper via delle condizioni, ma rispetto a ieri siamo riusciti a dare una. I giri sono stati buoni, ma sull’ultimo ...

... lasciandosi alle spalle la Mercedes del compagno di squadra, Valtteri Bottas, e la Red Bull del rivale diretto per il campionato, Max. A causa dell'installazione in vettura della quarta ...Seconda piazza per Maxcon la Red Bull, mentre la terza posizione andrà alla Ferrari di Charles Leclerc. In pista il miglior tempo è stato in realtà raggiunto da Lewis Hamilton, con 1'22'...Nel Gp di Turchia è Valtteri Bottas su Mercedes a ottenere la pole. Sarà lui ad aprire la griglia della 16esima prova del mondiale di Formula uno, che andrà in scena domani sul ...Diretta Formula 1, qualifiche e FP3 live del Gp Turchia 2021 Istanbul oggi sabato 9 ottobre: orario, tempi e classifica delle due sessioni.