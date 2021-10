VIDEO F1, Carlos Sainz tira la scia a Charles Leclerc: grande lavoro della Ferrari in Turchia (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel momento più difficile per la rossa di Charles Leclerc, ovvero il Q2 delle qualifiche del Gp di Turchia, ecco arrivare l’aiuto del compagno di squadra Carlos Sainz. Lo spagnolo viene mandato in pista in maniera intelligente dal muretto box della Ferrari per generare quella scia che consenta al monegasco di trovare il crono giusto per superare il taglio e poi concretizzare il tutto nel successivo Q3, con un ottimo quarto tempo (1’23?265) che, per effetto della sostituzione del motore endotermico da parte del poleman Lewis Hamilton, vale la terza posizione in griglia di partenza domani. “Il piano – ha dichiarato poi Sainz – era quello di giocare su questa scia per togliere qualcuno in Q2 e lo abbiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Nel momento più difficile per la rossa di, ovvero il Q2 delle qualifiche del Gp di, ecco arrivare l’aiuto del compagno di squadra. Lo spagnolo viene mandato in pista in maniera intelligente dal muretto boxper generare quellache consenta al monegasco di trovare il crono giusto per superare il taglio e poi concretizzare il tutto nel successivo Q3, con un ottimo quarto tempo (1’23?265) che, per effettosostituzione del motore endotermico da parte del poleman Lewis Hamilton, vale la terza posizione in griglia di partenza domani. “Il piano – ha dichiarato poi– era quello di giocare su questaper togliere qualcuno in Q2 e lo abbiamo ...

