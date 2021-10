Università di Hong Kong ordina rimozione della statua di Piazza Tiananmen (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Università di Hong Kong ha ordinato la rimozione di una statua che commemora i manifestanti uccisi nella repressione di Piazza Tiananmen del 1989 in Cina. La statua di Piazza Tiananmen di rame alta 8 metri è stata il fulcro delle veglie a lume di candela di Hong Kong il 4 giugno per commemorare le vittime Leggi su periodicodaily (Di sabato 9 ottobre 2021) L’dihato ladi unache commemora i manifestanti uccisi nella repressione didel 1989 in Cina. Ladidi rame alta 8 metri è stata il fulcro delle veglie a lume di candela diil 4 giugno per commemorare le vittime

fradelcor : RT @ROBZIK: L’Università di #HongKong ha deciso di rimuovere la scultura in memoria delle vittime del massacro di Piazza Tiananmen, avvenut… - ernestocaprari : RT @ROBZIK: L’Università di #HongKong ha deciso di rimuovere la scultura in memoria delle vittime del massacro di Piazza Tiananmen, avvenut… - ROBZIK : L’Università di #HongKong ha deciso di rimuovere la scultura in memoria delle vittime del massacro di Piazza Tianan… - zerosuinfinito : RT @GeopoliticalCen: L’Università di Hong Kong ha richiesto la rimozione del “Pilastro della vergogna”, monumento che ricorda le vittime de… - akhetaton11 : RT @StefanoPelaggi: Ad #Hong Kong università ordina la rimozione della statua in ricordo della repressione di #Tienanmen, un episodio scont… -

