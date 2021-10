Tragico frontale tra due auto nel casertano | 1 morto e 3 feriti

(Di sabato 9 ottobre 2021)incidente nel, muore giovane di 30 anni. Era in, nella sua Fiat 600, con altri due suoi amici, rimastiin modo non grave, quando per cause ancora da accertare ha invaso la corsia opposta e si è scontrato contro un’altra. Ilscontro I fatti sono accaduti questo pomeriggio sulla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

occhio_notizie : Tragico incidente a San Tammaro dove un giovane di 30 anni è morto in uno scontro frontale tra due auto - BortoneMauro : Frontale sulla Cosimina di Tricase: muore una coppia, ferito anche l'altro conducente - BortoneMauro : RT @LecceSette: Frontale sulla Cosimina di Tricase: un morto e due feriti - infoitinterno : Tragico frontale a Ton: muore una ragazza di 22 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico frontale

... esclusivo responsabile, come ampiamente accertato, delincidente costato la vita a ... Il tremendoè successo l'11 agosto 2021, alle 17.40, sulla Strada Provinciale 60 Ragusa - Malavita ...... esclusivo responsabile, come ampiamente accertato, delincidente costato la vita alla ... Il tremendoè successo l'11 agosto 2021, alle 17.40, sulla Strada Provinciale 60 Ragusa - ...MONTECCHIA DI CROSARA (VR). L’incidente è avvenuto ieri, 6 ottobre, poco dopo le 12 si è verificato un terribile frontale fra un furgone e una betoniera. Nello scontro ha perso la vita Italico Venturi ...BOLZANO. Risuoneranno in tutta la Provincia di Bolzano per un minuto, dalle 10, le 570 sirene di allarme del territorio: mercoledì 13 ottobre il test della protezione civile per far conoscere alla pop ...