Torino, riecco Belotti: oggi si è allenato in gruppo, potrebbe rientrare a Napoli (Di sabato 9 ottobre 2021) Col Gallo per tentare lo sgambetto alla capolista Napoli tra 8 giorni: il Torino ha finalmente ritrovato il suo bomber Andrea Belotti in vista della sfida del Maradona. L'attaccante ha sostenuto la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 ottobre 2021) Col Gallo per tentare lo sgambetto alla capolistatra 8 giorni: ilha finalmente ritrovato il suo bomber Andreain vista della sfida del Maradona. L'attaccante ha sostenuto la ...

