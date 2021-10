Termina la stagione 2021 dell’OFB: Cadario e Piccotti per l’ultimo appuntamento (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la mole di impegni estivi di grande successo all’insegna di una ripartenza generale e graduale dell’intero comparto musica e spettacolo, l’Orchestra filarmonica di Benevento si prepara in grande stile per il finale della sua VII stagione concertistica, con alcune importanti comunicazioni: il concerto previsto per domenica 17 ottobre e che avrebbe visto il magnifico flautista Andrea Oliva nella duplice veste di solista e al suo debutto in qualità di direttore è purtroppo rinviato a data da destinarsi. Confermato resta invece l’ultimo evento in cartellone, programmato per giovedì 11 novembre p. v. alle ore 20.30 presso il Teatro delle Palme di Napoli. E’ questa una grande novità che sancisce inoltre un proficuo e degno di nota rapporto dell’OFB con la storica Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la mole di impegni estivi di grande successo all’insegna di una ripartenza generale e graduale dell’intero comparto musica e spettacolo, l’Orchestra filarmonica di Benevento si prepara in grande stile per il finale della sua VIIconcertistica, con alcune importanti comunicazioni: il concerto previsto per domenica 17 ottobre e che avrebbe visto il magnifico flautista Andrea Oliva nella duplice veste di solista e al suo debutto in qualità di direttore è purtroppo rinviato a data da destinarsi. Confermato resta inveceevento in cartellone, programmato per giovedì 11 novembre p. v. alle ore 20.30 presso il Teatro delle Palme di Napoli. E’ questa una grande novità che sancisce inoltre un proficuo e degno di nota rapportocon la storica Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli ...

Advertising

anteprima24 : ** Termina la stagione 2021 dell’#Ofb: Cadario e Piccotti per l’ultimo appuntamento ** - CorneliaHale94 : @carotelevip E fu così che #unmilionedipiccolecose termina la sua avventura su Rai2 venerdì 21 ottobre (fine 2a sta… - RedazioneAdp : Pallavolo Belluno in pre-stagione: il confronto di Susegana termina in parità - MatteoDeste98 : @mgalimberti2 Esattamente, termina con un cliffhanger pazzesco ma da quello che ho letto non credo faranno mai una stagione 2 - MusicStarStaff : CS_ARENA DI VERONA SRL termina la propria programmazione 2021 di Eventi Live e TV e annuncia i primi eventi in prog… -