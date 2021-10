Tale e quale show, rissa tra i concorrenti dopo la puntata: la verità (VIDEO) (Di sabato 9 ottobre 2021) rissa nel dietro le quinte tra i protagonisti di Tale e quale show. Ecco come sono andate le cose tra i concorrenti. Parla Ciro Priello dei The Jackal. Tale e quale showCome ogni anno, il primo show della stagione di Rai Uno è targato Carlo Conti. Il presentatore fiorentino, infatti, ormai è da tempo al timone di Tale e quale e show. Il programma che conferma ottimi ascolti ogni settimana, intrattenendo il pubblico con le imitazioni dei più grandi artisti nazionali ed internazionali. Durante la serata di ieri, è andata in onda la quarta puntata dello show. A convincere la giuria ed il pubblico da casa è stata l’esibizione dell’ex ... Leggi su chenews (Di sabato 9 ottobre 2021)nel dietro le quinte tra i protagonisti di. Ecco come sono andate le cose tra i. Parla Ciro Priello dei The Jackal.Come ogni anno, il primodella stagione di Rai Uno è targato Carlo Conti. Il presentatore fiorentino, infatti, ormai è da tempo al timone di. Il programma che conferma ottimi ascolti ogni settimana, intrattenendo il pubblico con le imitazioni dei più grandi artisti nazionali ed internazionali. Durante la serata di ieri, è andata in onda la quartadello. A convincere la giuria ed il pubblico da casa è stata l’esibizione dell’ex ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - giuseppe_alto : Tale e quale show, Clementino si scaglia contro Malgioglio : 'Come l'ananas sulla pizza' - eniiolucherini : @_glam_amour_ Nessuna tragedia è tale se non ha tempi e luoghi stretti, diceva Aristotele, dopo diventa dolore cron… -