Tale e Quale Show: quali saranno le prossime imitazioni? (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è svolta ieri sera la quarta puntata di Tale e Quale Show che ha visto trionfare su tutti Pierpaolo Pretelli con la sua interpretazione di Clementino. Come ogni venerdì, prima della classifica ufficiale, sono state rivelate le imitazioni che i concorrenti affronteranno per la prossima settimana. Si è svolta ieri sera la quarta puntata di Tale e Quale Show, programma di punta delle prime serate di Rai Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 9 ottobre 2021) Si è svolta ieri sera la quarta puntata diche ha visto trionfare su tutti Pierpaolo Pretelli con la sua interpretazione di Clementino. Come ogni venerdì, prima della classifica ufficiale, sono state rivelate leche i concorrenti affronteranno per la prossima settimana. Si è svolta ieri sera la quarta puntata di, programma di punta delle prime serate di Rai Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - Novella_2000 : Cristiano Malgioglio critica Clementino, che non la prende affatto bene (VIDEO) - liberaaaaaaF : @Vaxum1 @taleequaleshow @pierpaolopretel Ti ricordo che il programma si chiama Tale e quale e non Sanremo. Riguarda… -