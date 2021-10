Pierpaolo Pretelli è il numero uno a Tale e Quale show Video

(Di sabato 9 ottobre 2021)è salito ieri sera sul podio acon la sua interpretazione di Clementino. ecco la reazioneieri sera ha fatto l’imitazione di Clementino e la sua esibizione ha convinto tutti al punto di votare per la sua vittoria. Così è stato proprio l’ex gieffino a vincere la quarta puntata di, il programma di Raiuno, condotto da Carlo Conti. E tornato a casa stavolta ad attenderlo c’è Giulia Salemi. I due si sono concessi un brindisi con un calice di vino rosso per festeggiare la vittoria diallodi Raiuno. “Sei il mio orgoglio” gli ricorda Giulia con amore. Leggi anche–>...

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

uno dei concorrenti più apprezzati di questa edizione e finalmente ha conquistato la vetta del podio. Con la sua imitazione di Clementinoha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show. Con 'Cos Cos Cos', il cantante ha messo d'accordo pubblico e giuria, conquistando anche il favore di Cristiano Malgioglio che lo ...Tale e Quale Show 2021: le pagelle della quarta puntata La quarta puntata di Tale e Quale show 2021 non ha regalato solo la vittoria ache ha trionfato imitando Clementi, ha ha decretato la vittoria di Biagio Izzo che, dal popolo di Twitter, è stato eletto come il concorrente più divertente. L'imitazione di Carmen ...Nel corso della quarta puntata di Tale e Quale Show, diretta da Carlo Conti, Cristiano Malgioglio ha bocciato in pieno Alba Parietti, schierandosi invece ...Si è svolta ieri sera la quarta puntata di Tale e Quale Show che ha visto trionfare su tutti Pierpaolo Pretelli con la sua interpretazione di ...