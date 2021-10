Pagnona | trovato morto il cercatore di funghi disperso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pagnona trovato

IL GIORNO

... 9 ottobre 2021 " Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del cercatore di funghi di Erba disperso da ieri sera nei boschi sopra. Questo pomeriggio l' 83enne è statomorto ...... ed esponenti delle forze dell'ordine, impegnati dalla tarda serata di ieri, venerdì 8 ottobre 2021, nelle operazioni di ricerca di un uomo disperso in montagna nella zona di, in località ...AGGIORNAMENTO ORE 17.13 E’ stato trovato morto l’uomo di 83 anni residente nel Comasco che si cercava da ieri sera, dopo che non era tornato a casa. L’anziano era uscito in cerca di funghi in Valsassi ...Pagnona (Lecco), 9 ottobre 2021 – Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del cercatore di funghi di Erba disperso da ieri sera nei boschi sopra Pagnona. Questo pomeriggio l'83enne è stato ...