MULTI ScummVM festeggia il ventesimo anniversario con la nuova versione 2 5 0

(Di sabato 9 ottobre 2021) Il Teamperre il 20(il lontano 9 ottobre 2001) ha rilasciato un nuovo aggiornamento dicon la2.5.0.(Script Creation Utility for Maniac Mansion Virtual Machine) è un programma che permette di eseguire alcuni fra i classici giochi di avventura “punta e clicca” e sostituisce gli eseguibili originali, permettendo di eseguire i giochi su piattaforme per cui non erano neppure mai stati pensati!supporta molti giochi di avventura, compresi i giochi SCUMM di LucasArts (come Monkey Island 1-3, Day of the Tentacle, Sam & Max, …), molti fra i giochi Sierra basati su AGI e SCI (ad esempio King’s Quest 1-6, Space Quest 1-5, …), Discworld 1 e 2, Simon the Sorcerer1 e 2, Beneath A Steel ...