«Maid» | la bellissima miniserie con Margaret Qualley di cui vi innamorerete

(Di sabato 9 ottobre 2021) Arriva un momento della vita in cui i figli mettono in ombra i genitori, e forse, per Margaret Qualley, quel momento è arrivato grazie a Maid, la nuova miniserie di Netflix che le vede recitare al fianco di Andie MacDowell, sua madre nella vita e sulla scena. Se il nome non vi dice granché, è probabile che qualche amico qualche anno fa vi abbia fatto vedere quel video meraviglioso e delirante diretto da Spike Jonze con una ragazza vestita di verde che si muove in maniera incontrollabile, dando vita a una sorta di danza isterica. La campagna era quella di Kenzo e la ragazza vestita di verde era proprio lei, Margaret Qualley, che dopo essere apparsa giovanissima in The Leftovers e, più di recente, in C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino, con Maid si prende finalmente lo spazio che le spetta dimostrando tutta la sua forza drammatica. Nella serie, 10 episodi da 50 minuti l’uno, interpreta Alex, una donna che, una notte, decide di lasciare il fidanzato alcolizzato e violento portandosi dietro sua figlia Maddy, di appena 3 anni. https://www.youtube.com/watch?v=ZO4dyMGD7QU

Ithvriel_ : Appena finito di vedere Maid su netflix e devo dire bellissima serie da guardare assolutamente - TaineSid : #Maid La sorprendente miniserie Netflix con Margaret Qualley - xtravaganza95 : E oggi l’avete vista #Maid ? No perché se non l’aveste capito è bellissima ?? - xtravaganza95 : Io continuo a spammarvela perché si.. #Maid è bellissima e Margaret Qualley è M E R A V I G L I O S A - eugi20000 : Mi manca l’ultimo episodio di #maid e questa serie è entrata di diritto nella mia top 5. Bellissima, racconta una s… -

