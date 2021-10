LIVE Giro di Lombardia 2021 in DIRETTA: la fuga mantiene sei minuti di margine (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.00 Siamo a meno di 140 chilometri dal traguardo. 12.57 In testa ora è Tim Wellens a fare l’andatura. 12.55 Pozzovivo aveva problemi al cambio e ha dovuto cambiare la bicicletta. Il lucano viene aiutato a rientrare da tre compagni di squadra. 12.54 Problema meccanico per Domenico Pozzovivo (Qhubeka-Assos). 12.52 Il gruppo principale lima qualcosa sui fuggitivi, con lo svantaggio che scende sotto i 6 minuti. 12.47: Ancora Israel Start Up Nation in testa al gruppo, mentre Bais fa l’andatura nel gruppetto dei dieci 12.44: Ritirato Lafay della Cofidis 12.43: Iniziata la salita della Roncola, 6’27” di vantaggio per il gruppo 12.41: Questi i dieci fuggitivi che hanno raggiunto 6? di vantaggio prima della Roncola: ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.00 Siamo a meno di 140 chilometri dal traguardo. 12.57 In testa ora è Tim Wellens a fare l’andatura. 12.55 Pozzovivo aveva problemi al cambio e ha dovuto cambiare la bicicletta. Il lucano viene aiutato a rientrare da tre compagni di squadra. 12.54 Problema meccanico per Domenico Pozzovivo (Qhubeka-Assos). 12.52 Il gruppo principale lima qualcosa sui fuggitivi, con lo svantaggio che scende sotto i 6. 12.47: Ancora Israel Start Up Nation in testa al gruppo, mentre Bais fa l’andatura nel gruppetto dei dieci 12.44: Ritirato Lafay della Cofidis 12.43: Iniziata la salita della Roncola, 6’27” di vantaggio per il gruppo 12.41: Questi i dieci fuggitivi che hanno raggiunto 6? di vantaggio prima della Roncola: ...

