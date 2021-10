Lazio, Leiva e il dinamismo di Sarri: come cambia il suo gioco (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA - Tanto dinamismo in più e quei cambi tattici in mezzo al campo: con Maurizio Sarri cambia la "versione" tattica di Lucas Leiva , centrocampista 35enne della Lazio. Il brasiliano sta ancora ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA - Tantoin più e quei cambi tattici in mezzo al campo: con Mauriziola "versione" tattica di Lucas, centrocampista 35enne della. Il brasiliano sta ancora ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, Leiva e il dinamismo di Sarri: come cambia il suo gioco: Il centrocampista biancoceleste sta facendo suoi i… - LALAZIOMIA : Lazio, Leiva e il dinamismo di Sarri: come cambia il suo gioco - LALAZIOMIA : CdS | Se Leiva è in difficoltà, Cataldi preme: è il suo momento - LALAZIOMIA : CdS | Leiva studia come gestire i 90': Sarri lo vuole più dinamico - alberto_neroni : @fbmaarket Leiva lo vorrei dirigente della Lazio insieme al grande Marco Parolo -