In Friuli Venezia Giulia 1 famiglia su 5 in disagio economico (Di sabato 9 ottobre 2021) Quasi 154.000 famiglie con Isee in FvgIl 21,7% non raggiunge i 6mila euro. A Trieste si sale al 27,3%Il 43% dei nuclei in regione possiede l'abitazione Nel 2020 in Friuli Venezia Giulia i nuclei familiari che hanno presentato una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'Isee sono stati quasi 154.000, circa 1.000 in meno rispetto all'anno precedente, a cui corrispondono oltre 425.000 residenti (poco più di un terzo del totale regionale). Lo rende noto il ricercatore dell'Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati Inps. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è il documento preliminare per il rilascio della certificazione Isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). L'Isee è l'indicatore che individua le condizioni economiche effettive delle famiglie prendendo in considerazione il reddito, il ...

