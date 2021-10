I videogiochi negli USA fermano la loro corsa? La crescita di utenza diminuisce | ma non la spesa in videogiochi

Leggi su eurogamer

(Di sabato 9 ottobre 2021) La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto molto forte su numerosi settori di economia e industria, per non parlare della nostra vita quotidiana. Un settore però in cui è stata "causa" diè stato proprio quello del gaming che, con i numerosi lockdown in giro per il mondo, ha ampliato notevolmente la propria. Moltissime persone hanno iniziato a dedicarsi ai, anche come strumento sia di divertimento, che di distrazione ma anche e soprattutto di socialità. Questo è stato molto evidenteStati Uniti in cui, secondo le ricerche di mercato dell'NPD Group, il 2020 ha visto la percentuale di americani giocatori salire dal 73% al 79%. Quest'anno però, con un lento ritorno alla normalità, questasi è "fermata" al 76%. Leggi altro...