GP Turchia, PL3: piove, sorpresa Gasly (Di sabato 9 ottobre 2021) Come da copione, è arrivata la pioggia ad Istanbul in occasione delle PL3 del GP di Turchia. In condizioni di bagnato la classifica dei tempi è inedita, complici anche le differenti strategie dei team. Pierre Gasly svetta nella lista dei tempi, con un interessante 1'30?447. Il francese di casa Alpha Tauri precede Max Verstappen e Sergio Perez, i due alfieri della "casa madre" Red Bull. Buona performance per le due Ferrari, apparse a loro agio anche sul viscido. Carlos Sainz, in odor di penalità, precede Charles Leclerc. Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas ed Esteban Ocon completano la top ten. Mancano all'appello le McLaren, 14esima con Daniel Ricciardo e 15esima con Lando Norris, ma soprattutto Lewis Hamilton. L'inglese è 18esimo, ma c'è una spiegazione. GP Turchia: cosa succede nelle PL3? Quando ...

