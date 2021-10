GP Turchia, FP3: Gasly svetta sul bagnato, Ferrari 4ª e 5ª (Di sabato 9 ottobre 2021) Terza ed ultima sessione di prove libere che ha premiato Pierre Gasly , risultato il più veloce sulla pista bagnata dell'Istanbul Park. Il francese ha chiuso davanti alle Red Bull di Verstappen e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) Terza ed ultima sessione di prove libere che ha premiato Pierre, risultato il più veloce sulla pista bagnata dell'Istanbul Park. Il francese ha chiuso davanti alle Red Bull di Verstappen e ...

