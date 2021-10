Giuseppe Piccolomo: il caso del killer delle mani mozzate, sospettato dell'omicidio di Lidia Macchi (Di sabato 9 ottobre 2021) Giuseppe Piccolomo è in carcere per l'omicidio di Carla Molinari: l'uomo è stato sospettato di aver ucciso anche Lidia Macchi e Marisa Maldera. Giuseppe Piccolomo è stato accusato per l'omicidio della pensionata Carla Molinari e sospettato di altri due omicidi: quello di Lidia Macchi e della prima moglie Marisa Maldera. Ecco chi è il killer delle mani mozzate e perché è stato assolto in secondo grado per l'omicidio della prima moglie. Chi è Giuseppe Piccolomo Giuseppe ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 ottobre 2021)è in carcere per l'di Carla Molinari: l'uomo è statodi aver ucciso anchee Marisa Maldera.è stato accusato per l'a pensionata Carla Molinari edi altri due omicidi: quello dia prima moglie Marisa Maldera. Ecco chi è ile perché è stato assolto in secondo grado per l'a prima moglie. Chi è...

Advertising

ginpretura : #UnGiornoinPretura ripercorre le vicende giudiziarie di Giuseppe Piccolomo, incriminato per l’omicidio della moglie… - zazoomblog : Un giorno in pretura: stasera su Rai3 lo strano caso di Giuseppe Piccolomo - #giorno #pretura: #stasera #strano - Lodamarco1 : RT @RaiTre: #UnGiornoinPretura ripercorre le vicende giudiziarie di Giuseppe Piccolomo, incriminato per l’omicidio della moglie. Le due fig… - akakarolina : RT @RaiTre: #UnGiornoinPretura ripercorre le vicende giudiziarie di Giuseppe Piccolomo, incriminato per l’omicidio della moglie. Le due fig… - RaiTre : #UnGiornoinPretura ripercorre le vicende giudiziarie di Giuseppe Piccolomo, incriminato per l’omicidio della moglie… -