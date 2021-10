Giro di Lombardia | Fausto Masnada | “Pogacar era di un altro pianeta Io non dovevo tirare”

(Di sabato 9 ottobre 2021)ha conquistato un bel secondo posto aldi2021. Il ciclista italiano è riuscito a rientrare sullo scatenato Tadejlunga la discesa dal Passo di Gandia, rimontando addirittura una trentina di secondi sul fuoriclasse sloveno. Il bergamasco, che in salita aveva pagato dazio al cospetto del vincitore del Tour de France, conosce benissimo queste strade e ha inscenato una spettacolare rimonta quando la strada picchiava in giù. Nella volata a due nel cuore di Bergamo, però, l’alfiere della Deceuninck-Quick Step si è dovuto inchinare al cospetto del fenomeno balcanico. Si tratta comunque di un risultato di assoluto prestigio per il quasi 28enne, al miglior piazzamento della carriera in una Classica Monumento.ha analizzato ...

Dopo il netto successo al Tour de France 2021 di Tadej Pogacar si erano un po' perse le tracce: il ritorno in pompa magna dello sloveno matura sulle strade deldi2021 , con lo sloveno che scatta sul Passo di Ganda all'inseguimento di un generoso Vincenzo Nibali e fa il vuoto, raggiunto poi solo da Fausto Masnada . Il bergamasco accarezza il ...Un saluto sportivo! 16.48 L'ordine d'arrivo deldi2021: 1 POGAAR Tadej UAE - Team Emirates 500 275 6:01:39 2 MASNADA Fausto Deceuninck - Quick Step 400 200 ,, 3 YATES Adam INEOS ...Torino, 9 ott. Per il vincitore dell’ultimo Tour de France è il tredicesimo trionfo stagionale (LaPresse) – Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia, l’ultima ‘classica’ di ciclismo in calendario, ...Luminosa vittoria a chiudere una stagione da record per Tadej: dopo Tirreno, Liegi e Tour, è suo anche il Lombardia; battuto uno straordinario Fausto Masnada. Podio per Adam Yates su Roglic, Valverde ...