Genoa, non finiscono i guai in difesa: si fa male anche Maksimovic (Di sabato 9 ottobre 2021) guai per la difesa del Genoa. Dopo Biraschi, Criscito, Bani e Vanheudsen, infatti, si ferma anche Nikola Maksimovic. L'ex centrale di Torino e Napoli ha riportato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore, così come riportato dal club rossoblu. In vista della prossima partita del 17 ottobre contro il Sassuolo, Davide Ballardini può sperare solamente nel recupero di Bani e di capitan Criscito.

Ultime Notizie dalla rete : Genoa non Vasquez: "La lingua italiana è un problema, mi sono sentito un po' a disagio" Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Intervistato da Tv Azteca Johan Vasquez è tornato sul suo approdo in Serie A con il Genoa dove non ha ancora debuttato: "M i sono sentito un po' a disagio, avevo voglia di giocare in questo periodo ma ho parlato poco con Ballardini poiché capire e spiegarsi in lingua italiana è un ...

Rizzoglio e lo scippo del 1925 nel libro: "La Stella negata al grande Genoa" Certo quel Bologna - Genoa tirato alle lunghe per il volere del potente gerarca bolognese Arpinati che guidava il calcio italiano non finirà mai e il libro racconta ulteriori particolari.

Genoa, non finiscono i guai in difesa: si fa male anche Maksimovic Sportface.it Genoa: tegola Maksimovic, stiramento al flessore Tegola in casa Genoa. Nikola Maksimovic ha subito "una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore" come comunicato dal club rossoblù in una nota medic ...

Tegola sul Genoa: Maksimovic fuori causa per un infortunio muscolare GENOVA - È un’ecatombe. Al Genoa si ferma anche il difensore Nikola Maksimovic. Come comunicato dal club “Il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secon ...

