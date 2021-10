Francia, Lloris: «Difficile contro la Spagna. Benzema un esempio, Rabiot…» (Di sabato 9 ottobre 2021) Hugo Lloris, portiere della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League: le sue dichiarazioni Hugo Lloris, portiere della Francia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Spagna. Le sue dichiarazioni. RABIOT – «Ci dispiace che non può giocare con noi, soprattutto vista la finale di domani. Ma non c’è altro da fare, il Covid è ancora presente, dobbiamo ancora prendere le precauzioni giuste per poter scendere in campo. Dobbiamo essere al meglio della forma». RIMONTA COL BELGIO – «contro il Belgio abbiamo dimostrato che possiamo rimontare una partita Difficile, speriamo di avere l’approccio giusto per la gara di domani. Dovremo fare una grande prestazione. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Hugo, portiere della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League: le sue dichiarazioni Hugo, portiere della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations Leaguela. Le sue dichiarazioni. RABIOT – «Ci dispiace che non può giocare con noi, soprattutto vista la finale di domani. Ma non c’è altro da fare, il Covid è ancora presente, dobbiamo ancora prendere le precauzioni giuste per poter scendere in campo. Dobbiamo essere al meglio della forma». RIMONTA COL BELGIO – «il Belgio abbiamo dimostrato che possiamo rimontare una partita, speriamo di avere l’approccio giusto per la gara di domani. Dovremo fare una grande prestazione. ...

