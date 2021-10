Fantasie erotiche e non solo: ecco di cosa dialogare per mantenere salda la coppia (Di sabato 9 ottobre 2021) Ci sono cose che non confessereste a nessuno, nemmeno al vostro amico più fidato, nemmeno al partner… Alt, errore. Al partner dovreste. Sì, avete letto bene. Desiderate sperimentare una threesome, il pissing, o anche solo vi piacerebbe farlo davanti alla finestra? Ebbene, parlatene con il partner. Non è detto che poi dobbiate passare all’azione – il buon sesso richiede sempre consenso da parte di tutti i partecipanti -, ma già condividere fantasie erotiche aiuta ad aumentare il desiderio e la complicità. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 ottobre 2021) Ci sono cose che non confessereste a nessuno, nemmeno al vostro amico più fidato, nemmeno al partner… Alt, errore. Al partner dovreste. Sì, avete letto bene. Desiderate sperimentare una threesome, il pissing, o anche solo vi piacerebbe farlo davanti alla finestra? Ebbene, parlatene con il partner. Non è detto che poi dobbiate passare all’azione – il buon sesso richiede sempre consenso da parte di tutti i partecipanti -, ma già condividere fantasie erotiche aiuta ad aumentare il desiderio e la complicità.

