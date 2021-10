Facebook, l’UE: «I social rispondano a regole democratiche» (Di sabato 9 ottobre 2021) Il commissario europeo Thierry Breton e la vicepresidente della Commissione Vera Jourova hanno incontrato on line Frances Haugen, l’ex product manager di Facebook che, in una deposizione davanti a una commissione del Senato Usa e in varie interviste, ha accusato il colosso social, tra l’altro, di privilegiare i contenuti divisivi e polarizzanti, perché, suscitando un maggior ‘engagement’, consentono di aumentare i ricavi. Lo ha sottolineato il portavoce della Commissione Johannes Bahrke, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Grazie Frances per il tuo coraggio – ha scritto Breton su Twitter dopo l’incontro – conferma l’importanza e l’urgenza di contenere Big Tech”. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> UE ricorda l’importanza delle piattaforme online per vaccinare il 70% dei cittadini entro luglio Important ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 9 ottobre 2021) Il commissario europeo Thierry Breton e la vicepresidente della Commissione Vera Jourova hanno incontrato on line Frances Haugen, l’ex product manager diche, in una deposizione davanti a una commissione del Senato Usa e in varie interviste, ha accusato il colosso, tra l’altro, di privilegiare i contenuti divisivi e polarizzanti, perché, suscitando un maggior ‘engagement’, consentono di aumentare i ricavi. Lo ha sottolineato il portavoce della Commissione Johannes Bahrke, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. “Grazie Frances per il tuo coraggio – ha scritto Breton su Twitter dopo l’incontro – conferma l’importanza e l’urgenza di contenere Big Tech”. È quanto riporta l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –> UE ricorda l’importanza delle piattaforme online per vaccinare il 70% dei cittadini entro luglio Important ...

Advertising

_fiorucci : servo ue, antitaliano,l'ho eliminato dalle amicizie su facebook - circolo_l : #RT @GiorgiaMeloni: Perché per il PD, partito asservito all’asse franco tedesco, la UE dovrebbe essere una bizzarra… - LucaStrenghetto : RT @GiuffreFrancisL: L'authority per la #privacy dell'#Irlanda ha imposto una multa di 225 milioni di euro a #WhatsApp con l'accusa di non… - Giusepp69950241 : RT @GiuffreFrancisL: L'authority per la #privacy dell'#Irlanda ha imposto una multa di 225 milioni di euro a #WhatsApp con l'accusa di non… - MariaLa36193924 : #Ue #Eu #Europa #Facebook Blocco dei social, Sofo (FdI): 'Il monopolio di Facebook ci danneggia, l'UE deve interv… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook l’UE Corte Varsavia rigetta trattati Ue, von der Leyen: "Useremo tutti nostri poteri" Rai News