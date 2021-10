Enrico Papi infastidito, l’attacco è diretto: “Non so perché lo fanno” (Di sabato 9 ottobre 2021) Enrico Papi è infastidito e non lo nasconde. Nel suo mirino ci sono gli scherzi ai danni dei Vip trasmessi da un noto programma televisivo. La nuova stagione di “TV… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 9 ottobre 2021)e non lo nasconde. Nel suo mirino ci sono gli scherzi ai danni dei Vip trasmessi da un noto programma televisivo. La nuova stagione di “TV… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

TvTalk_Rai : Pronti per la prima puntata della stagione di Tv Talk? Sabato ore 15.00 su Rai3, ospiti: Francesco Giorgino, Anna F… - Novella_2000 : Enrico Papi contro Le Iene a causa degli scherzi a vip? Queste parole non lasciano spazio a dubbi - zazoomblog : Enrico Papi punge Mediaset su Le Iene: “Lo scherzo Vip è Scherzi a Parte” - #Enrico #punge #Mediaset #Iene:… - Nicholas_Dls : La domenica fatichiamo. Domenica c’è la finale di calcio Spagna-Francia ma non ci tiriamo indietro. #ScherziaParte… - 95_addicted : RT @bubinoblog: ENRICO PAPI: GLI SCHERZI VIP DELLE IENE? NON CONOSCO IL MOTIVO. IL CALCIO? NON SCAPPO -