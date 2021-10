Criscito: «Il cambio di proprietà ha dato un po’ di entusiasmo alla piazza» (Di sabato 9 ottobre 2021) Domenico Criscito ha parlato a Tuttosport del Genoa e dell’attuale stagione: le parole del capitano rossoblù Domenico Criscito ha parlato a Tuttosport del Genoa e dell’attuale stagione. Le sue parole. IL cambio DI PROPRIETA’ – «Il cambio di proprietà ha dato un po’ di entusiasmo alla piazza, ma da calciatori non ci tocca più di tanto. Noi pensiamo a giocare, quello che succede fuori è relativo. Posso dire che abbiamo comunque conosciuto i nuovi proprietari e ci sono sembrate persone molto serie che hanno voglia di fare bene». GRUPPO – «Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo tirarla fuori. Abbiamo cinque punti ma potevamo averne di più: siamo stati in grado di mettere in difficoltà squadre come Napoli e Fiorentina. Siamo stati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Domenicoha parlato a Tuttosport del Genoa e dell’attuale stagione: le parole del capitano rossoblù Domenicoha parlato a Tuttosport del Genoa e dell’attuale stagione. Le sue parole. ILDI PROPRIETA’ – «Ildihaun po’ di, ma da calciatori non ci tocca più di tanto. Noi pensiamo a giocare, quello che succede fuori è relativo. Posso dire che abbiamo comunque conosciuto i nuovi proprietari e ci sono sembrate persone molto serie che hanno voglia di fare bene». GRUPPO – «Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo tirarla fuori. Abbiamo cinque punti ma potevamo averne di più: siamo stati in grado di mettere in difficoltà squadre come Napoli e Fiorentina. Siamo stati ...

