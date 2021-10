Covid: Cgia, perse 302 mila partite Iva in un anno e mezzo (Di sabato 9 ottobre 2021) Dal febbraio 2020 all'agosto 2021 il numero dei lavoratori non dipendenti è sceso di 302 mila unità ( - 5,8%) e quello dei dipendenti è calato di 89 mila ( - 0,5%). Se, in termini assoluti, i primi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 ottobre 2021) Dal febbraio 2020 all'agosto 2021 il numero dei lavoratori non dipendenti è sceso di 302unità ( - 5,8%) e quello dei dipendenti è calato di 89( - 0,5%). Se, in termini assoluti, i primi ...

