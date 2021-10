Cop15 | l' impegno dei grandi della Terra | 10 anni per evitare l' estinzione di massa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cop15 impegno

IL GIORNO

Le richieste del Wwf Dallail Wwf si aspetta "che i governi del mondo investano in natura per invertire la curva della perdita di biodiversità, che può difenderci dalle pandemie e dal ...... è stata relatrice scientifica alle Conferenze dell'Onu sui cambiamenti climatici Cop 12,, ... L'non può venire solo dai Paesi occidentali. La Cina, secondo Rotondi, non può godere della ...In Cina la conferenza mondiale delle Nazioni unite sulla biodiversità, convocati i governi dei 196 Paesi. Il 25% delle specie animali e vegetali è a rischio estinzioni ...A pochi giorni dalla prima sessione della 15esima Conferenza delle parti della Convention on biological diversity (COP15 CBD) che si terrà a Kunming, in COP 15 CBD, Wwf: i governi del mondo investano ...