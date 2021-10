"Con la fine dello smartworking per la p.a. ci sarà un boom della crescita. Pil oltre il 6%" (Di sabato 9 ottobre 2021) Il green pass e il ritorno al lavoro in presenza nella pubblica amministrazione “significa che intere parti delle nostre città ricominciano a vivere” e a consumare: “vuol dire reddito, molto probabilmente nell’ultimo trimestre di questo 2021 avremo un boom” e “molto probabilmente il tasso di crescita non sarà del 6% ma di più, 6,2-6,3”. Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta a ‘Forum in Masseria’. Brunetta prevede “un effetto di trascinamento molto di questo anno sul prossimo. È molto probabile che il 2022 partendo da questa eredità positiva dia una sorpresa positiva di crescita attorno al 5%, non al 4,5%”. Poi un passaggio sul reclutamento di nuove leve: “Sto mettendo in piedi il LinkedIn italiano per il reclutamento delle migliori risorse nella nostra pubblica ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Il green pass e il ritorno al lavoro in presenza nella pubblica amministrazione “significa che intere parti delle nostre città ricominciano a vivere” e a consumare: “vuol dire reddito, molto probabilmente nell’ultimo trimestre di questo 2021 avremo un” e “molto probabilmente il tasso dinondel 6% ma di più, 6,2-6,3”. Lo ha detto il ministroFunzione pubblica Renato Brunetta a ‘Forum in Masseria’. Brunetta prevede “un effetto di trascinamento molto di questo anno sul prossimo. È molto probabile che il 2022 partendo da questa eredità positiva dia una sorpresa positiva diattorno al 5%, non al 4,5%”. Poi un passaggio sul reclutamento di nuove leve: “Sto mettendo in piedi il LinkedIn italiano per il reclutamento delle migliori risorse nella nostra pubblica ...

