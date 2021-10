Calciomercato Roma, Zakaria rompe con il Gladbach: affare possibile (Di sabato 9 ottobre 2021) Calciomercato Roma, Denis Zakaria vuole lasciare la Germania. Giallorossi al lavoro per acquistarlo già a gennaio Denis Zakaria, come riferito dal Corriere dello Sport, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Borussia MonchenGladbach, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Il centrocampista svizzero, che fa gola alla Roma, potrebbe cambiare aria già a gennaio. Tiago Pinto lavora su questa pista per regalare a Mourinho il rinforzo richiesto a metà campo. possibile chiusura sulla base di 10 milioni di euro, la metà di quanto chiesto dai tedeschi la scorsa estate. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 ottobre 2021), Denisvuole lasciare la Germania. Giallorossi al lavoro per acquistarlo già a gennaio Denis, come riferito dal Corriere dello Sport, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Borussia Monchen, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Il centrocampista svizzero, che fa gola alla, potrebbe cambiare aria già a gennaio. Tiago Pinto lavora su questa pista per regalare a Mourinho il rinforzo richiesto a metà campo.chiusura sulla base di 10 milioni di euro, la metà di quanto chiesto dai tedeschi la scorsa estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

