Benzema | “La Spagna è una squadra giovane e di grande talento Sarà una grande finale”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Karimha parlato ai microfoni di AS in vista delladi Nations League contro la. Ecco le sue parole: “Spero che ladi domani venga disputata sullo stesso livello della gara contro il Belgio, o di quella tra Italia e. Sono certo cheuna. Laè unamolto, ma hanno: la speranza è che possa essere una bella partita, che renda felici i tifosi”. FOTO: Twitter Francia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...la finale Spagna-Francia. Nel turno precedente le "Furie Rosse" hanno eliminato l'Italia (2-1) mentre la Nazionale transalpina ha battuto il Belgio (3-2) con una rimonta incredibile (...