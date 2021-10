Austria | Kurz si dimette da cancelliere

Advertising

borghi_claudio : Il simpatico 'frugale'. Austria, Kurz si dimette - @RSInews - you_trend : ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri… - fattoquotidiano : Austria, si dimette il cancelliere Sebastian Kurz dopo l’accusa di favoreggiamento della corruzione - LeonardoPanetta : “Tutti frugali con i conti degli altri” #kurz #Austria - lanzo_ruggero : RT @you_trend: ???? #Austria: si dimette il cancelliere Sebastian Kurz. A prendere il suo posto sarà l'attuale ministro degli esteri Alexande… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria Kurz

resterà nel consiglio nazionale come capogruppo della OeVP, il Partito popolare d'ha proposto come suo successore l'attuale ministro degli Esteri Alexander Schallenberg (OeVP) che ...- Dopo giorni di pressione politica, il cancelliere austriaco Sebastianha rassegnato poco fa le dimissioni.è stato travolto da un'inchiesta della procura anti - corruzione e accusato di ...VIENNA - Il cancelliere popolare dell'Austria, Sebastian Kurz, ha annunciato le sue dimissioni dopo lo scandalo sulla corruzione che lo ha travolto. Kurz è indagato per corruzione e falsa testimonian ...VIENNA. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha annunciato stasera, sabato 9 ottobre, le dimissioni dopo lo scandalo corruzione che lo ha travolto. «Ho proposto al presidente Alexander Van der Bell ...