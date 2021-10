Ascolta la mia anima (Di sabato 9 ottobre 2021) «Non c’è salute senza salute mentale». Lo sottolinea l’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo ribadisce Felicia Giagnotti, presidente di Fondazione Progetto Itaca, l’associazione che ha contribuito a creare nel 1999 a Milano e che sviluppa in tutt’Italia programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione per le persone con disturbi mentali e le loro famiglie. Il suo impegno personale ha lo scopo di portare alla luce ciò che in Italia sembra ancora un tabù: il tema dei disturbi mentali con le sue molteplici sfaccettature, le difficoltà, le esigenze. Parlare con lei, ascoltare il racconto di quanto è stato fatto finora dai volontari delle 15 sedi in Italia equivale a togliere un velo per confrontarsi con il buio dell’anima. «Oggi si sta diffondendo un concetto di salute mentale associato a buoni stili di vita, sana alimentazione, poco alcol, niente droghe, attività fisica. Pratiche benefiche, certo, ma quando ci si trova di fronte a una salute mentale compromessa, si continua a chiudere gli occhi», spiega. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 ottobre 2021) «Non c’è salute senza salute mentale». Lo sottolinea l’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo ribadisce Felicia Giagnotti, presidente di Fondazione Progetto Itaca, l’associazione che ha contribuito a creare nel 1999 a Milano e che sviluppa in tutt’Italia programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione per le persone con disturbi mentali e le loro famiglie. Il suo impegno personale ha lo scopo di portare alla luce ciò che in Italia sembra ancora un tabù: il tema dei disturbi mentali con le sue molteplici sfaccettature, le difficoltà, le esigenze. Parlare con lei, ascoltare il racconto di quanto è stato fatto finora dai volontari delle 15 sedi in Italia equivale a togliere un velo per confrontarsi con il buio dell’anima. «Oggi si sta diffondendo un concetto di salute mentale associato a buoni stili di vita, sana alimentazione, poco alcol, niente droghe, attività fisica. Pratiche benefiche, certo, ma quando ci si trova di fronte a una salute mentale compromessa, si continua a chiudere gli occhi», spiega.

Ascolta la mia anima Vanity Fair.it Ascolta la mia anima Gestire le emozioni può essere complicato, specie quando si è soli. Dopo i lockdown, i casi di malattia mentale hanno avuto un’impennata. Felicia Giagnotti, presidente di Progetto Itaca, spiega perché ...

