Viabilità Roma Regione Lazio del 08-10-2021 ore 15 | 30

(Di venerdì 8 ottobre 2021)DELL’8 OTTOBREORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, POI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE IN USCITA DAA PARTIRE DA FIORENTINI E FINO AL RACCORDO. RICORDIAMO CHE SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI TERRACINA, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DELLE FORTI PIOGGE DEI GIORNI SCORSI, RESTA CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA PISA-CIRCONE RALLENTATA PER ACCERTAMENTI ...