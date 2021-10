Venti anni fa il disastro aereo di Linate Borgomeo Assaeroporti | “Teniamo viva la memoria”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ricorre oggi 8 ottobre il ventesimoversario deldi. Una ricorrenza molto sentita perché fu la tragedia aerea con il più alto numero di vittime in Italia, con un bilancio finale di 118 morti. Un Cessna Citation CJ2 privato, ritrovatosi per errore sulla pista di decollo principale, entro in collisione con undi linea McDonnell Douglas MD-87 della della Scandinavian Airlines (SAS), in fase di decollo, che deviò a causa dell’impatto e si schiantò contro un edificio, prendendo fuoco. “Vogliamo tenerelacontinuando ad assicurare tutta la nostra vicinanza ai familiari delle vittime e mantenendo alto l’impegno affinché vicende drammatiche come questa non si ripetano”, afferma il Presidente di ...