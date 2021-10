Valentina Persia: ecco i naufraghi che le avrebbero dato buca al suo compleanno (Di venerdì 8 ottobre 2021) Valentina Persia la scorsa settimana ha festeggiato 50 anni ma al suo party di compleanno, nonostante l’invito, molti naufraghi che hanno condiviso con lei l’esperienza a L’Isola dei Famosi, non sono andati. Ad averlo raccontato è stata proprio l’attrice comica, ora nello staff del programma Honolulu, al settimanale Chi. Valentina Persia delusa dagli ex naufraghi: “Li ho invitati al mio compleanno, ma non sono venuti” https://t.co/U4xyiCpjvV — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 6, 2021 “Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. Ad esempio per il mio compleanno avevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non ... Leggi su biccy (Di venerdì 8 ottobre 2021)la scorsa settimana ha festeggiato 50 anni ma al suo party di, nonostante l’invito, moltiche hanno condiviso con lei l’esperienza a L’Isola dei Famosi, non sono andati. Ad averlo raccontato è stata proprio l’attrice comica, ora nello staff del programma Honolulu, al settimanale Chi.delusa dagli ex: “Li ho invitati al mio, ma non sono venuti” https://t.co/U4xyiCpjvV — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 6, 2021 “Qual è il mio bilancio per i miei 50 anni? Ok devo dirvi la verità, dovrei essere più cattiva. Ad esempio per il mioavevo invitato persone che hanno condiviso con me un percorso a L’Isola dei Famosi. Molti mi hanno detto di no, altri non ...

Advertising

BITCHYFit : Valentina Persia: ecco i naufraghi che le avrebbero dato buca al suo compleanno - BaritaliaNews : Valentina Persia al veleno contro gli ex naufraghi dell’Isola 15 : “Mi hanno detto …” - zazoomblog : Valentina Persia infuriata gli ex naufraghi non vanno al suo compleanno. La verità di Emanuela Titocchia: Mi sento… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Valentina Persia infuriata, gli ex naufraghi non vanno al suo compleanno. La “verità” di Emanuela Titocchia: «Mi sento esclusa… - leggoit : Valentina Persia infuriata, gli ex naufraghi non vanno al suo compleanno. La “verità” di Emanuela Titocchia: «Mi se… -