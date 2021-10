Un piacere semplice e irrinunciabile: è così per tantissimi iitaliani (Di venerdì 8 ottobre 2021) Birra: 10 cose che non sapevate guarda le foto Sentirsi a casa anche fuori casa, quando ci si trova con gli amici nel proprio locale preferito. Se anche tu provi questa sensazione, non preoccuparti: sei in ottima compagnia. Come te la pensano, infatti, oltre cinque milioni di italiani. Almeno secondo una ricerca effettuata da BVA Doxa per Birra Moretti, che evidenzia come il sentimento di “sentirsi a casa”, per tantissimi italiani, sia associato il più delle volte al “fuori casa”. E, soprattutto, legato ai propri locali del cuore. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Birra: 10 cose che non sapevate guarda le foto Sentirsi a casa anche fuori casa, quando ci si trova con gli amici nel proprio locale preferito. Se anche tu provi questa sensazione, non preoccuparti: sei in ottima compagnia. Come te la pensano, infatti, oltre cinque milioni di italiani. Almeno secondo una ricerca effettuata da BVA Doxa per Birra Moretti, che evidenzia come il sentimento di “sentirsi a casa”, peritaliani, sia associato il più delle volte al “fuori casa”. E, soprattutto, legato ai propri locali del cuore. Leggi anche ...

Advertising

Pippo98450967 : RT @rinelkind: @fanpage @fcancellato Puro semplice lineare? Ma dai per piacere. 3 anni e finisci il mercoledi prima delle elezioni e parli… - GradoTardy : @thefear31223085 @DanieleLeone31 @geppodanese @HuffPostItalia Ah quindi il resto lo avevo capito? Fenomeno! Non era… - m3ss0o : Il mio più grande flex? Semplice... Non comprerò mai un outfit costoso per piacere a una puttan4...???? - rinelkind : @fanpage @fcancellato Puro semplice lineare? Ma dai per piacere. 3 anni e finisci il mercoledi prima delle elezioni… - vivranda : @Jade___Mermaid Ma io penso che a lei poi stava bene anche un'uscita semplice ma purché fosse stato lui a organizza… -