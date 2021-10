Advertising

TV7Benevento : Ubi: Bazoli, 'vita sconvolta per 7 anni da accusa infondata, inaccettabile'... - infoiteconomia : Processo Ubi, il Tribunale di Bergamo assolve Bazoli e Massiah. Per gli altri imputati dichiarata la… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Processo Ubi Banca: a Bergamo assolti Bazoli e Massiah - andreastoolbox : Processo Ubi Banca, assolti Giovanni Bazoli e Victor Massiah | Sky TG24 - SkyTG24 : Processo Ubi Banca, assolti Giovanni Bazoli e Victor Massiah -

Ultime Notizie dalla rete : Ubi Bazoli

La procura ha chiesto però l'assoluzione della figlia di, Francesca e della stessa, imputata in base alla Legge 231 del 2001 e ha chiesto anche la trasmissione degli atti per falsa ...Una sola condanna a Franco Polotti Assolto Giovanni, assolto Victor Massiah. Nessun ostacolo alla vigilanza per i vertici diBanca. Finisce così il processo meno raccontato d'Italia all'...Milano, 8 ott. (Adnkronos) - "Apprezzo grandemente la professionalità e l'indipendenza dimostrata dal Tribunale di Bergamo che ha emesso questa sentenza, che fa onore alla magistratura". E' la dichiar ...Il banchiere Giovanni Bazoli e l’ex consigliere delegato di Ubi Victor Massiah sono stati assolti al termine del processo per il caso Ubi. Il rinvio a giudizio era stato deciso due anni fa dal gup di ...