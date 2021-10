Si è ricucito lo strappo tra Salvini e Draghi

Leggi su agi

(Di venerdì 8 ottobre 2021) AGI - Si è ricomposto lo. tra Marioe Matteo.Quello di mercoledì sera è stato il primo incontro dopo lo scontro di 24 ore prima quando i ministri leghisti non hanno preso parte al Consiglio dei ministri che ha approvato la delega fiscale per protesta contro la riforma del catasto e la rimodulazione dell'Iva., nonostante tutto, non avrebbe alcuna intenzione di mollare sulla riforma del catasto. Con Chigi - si spiega dalla segreteria leghista - si sta lavorando per arrivare a un punto di equilibrio. Non è detto che la soluzione si trovi in Parlamento, ma si stanno valutando diverse strade "per evitare che anche in futuro ci siano aumenti di tasse". Insomma, lo '' sembra rientrato, anche se la soluzione ancora non è stata trovata. Un'ora di confronto con il ...