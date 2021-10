SE FOSSI COMMISSO (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rocco COMMISSO ha gettato la spugna. Dopo aver offerto la luna e dintorni a Dusan Vlahovic per il rinnovo (fino a cinque milioni a stagione), ha voluto comunicare al mondo viola e non solo che non ci sono più i margini per alla firma. Si era già esposto qualche giorno prima quando aveva detto che si stava spazientendo e che quel ritardo sulla risposta non era ammissibile per l’importanza dell’offerta. Gli sembrava una mancanza di rispetto, il patron viola non aveva utilizzato quella parola ma eravamo lì. COMMISSO aveva aggiunto che la proposta fatta non era lontanamente paragonabile, pur con le dovute proporzioni temporali, a quanto aveva guadagnato Batistuta in maglia viola, e stiamo parlando dell’attaccante che resterà per sempre nel cuore della gente di Firenze. Potremmo aggiungere che Vlahovic, di sicuro un grande talento, prima di fare il 50 per ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roccoha gettato la spugna. Dopo aver offerto la luna e dintorni a Dusan Vlahovic per il rinnovo (fino a cinque milioni a stagione), ha voluto comunicare al mondo viola e non solo che non ci sono più i margini per alla firma. Si era già esposto qualche giorno prima quando aveva detto che si stava spazientendo e che quel ritardo sulla risposta non era ammissibile per l’importanza dell’offerta. Gli sembrava una mancanza di rispetto, il patron viola non aveva utilizzato quella parola ma eravamo lì.aveva aggiunto che la proposta fatta non era lontanamente paragonabile, pur con le dovute proporzioni temporali, a quanto aveva guadagnato Batistuta in maglia viola, e stiamo parlando dell’attaccante che resterà per sempre nel cuore della gente di Firenze. Potremmo aggiungere che Vlahovic, di sicuro un grande talento, prima di fare il 50 per ...

Ultime Notizie dalla rete : FOSSI COMMISSO 'Vlahovic lo farei restare un anno e mezzo in tribuna' Fossi Commisso gli direi: 'vai a fine contratto, la mattina alle nove ti voglio vedere allenarti, la domenica ti lascio a casa e ti faccio fare un anno e mezzo senza vedere il campo...'.

Adani sul caso Vlahovic: 'Commisso ha sbagliato, bisognava tenere nascosta la situazione' Fossi stato in Commisso non avrei sbandierato ai quattro venti la situazione . Rischia di aver fatto male alla squadra. Bisogna far rientrare la cosa al più presto - ha spiegato l'ex difensore - ...

SE FOSSI COMMISSO alfredopedulla.com Vlahovic Juve, arriva un altro no di Commisso a Cherubini La Juve in estate ci proverà comunque, ma i toscani vorrebbe incassare subito una cifra vicina ai 75 milioni di euro cash, Vlahovic Juve, arriva un altro no di Commisso a Cherubini. Nessuna operazione ...

