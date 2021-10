Sampdoria | Roberto D' Aversa traballa | il futuro in cinque giorni

(Di venerdì 8 ottobre 2021)D'è arrivato in estate allaper sostituire Claudio Ranieri, ma la sua panchina ora è in ...

D'Aversa è arrivato in estate allaper sostituire Claudio Ranieri, ma la sua panchina ora è in ...Esercitazioni psicocinetiche, torelli e triangolare su spazi ristretti 5 contro 5. Questo il programma che ladiD'Aversa, ancora priva dei sette nazionali ma con i Primavera Matteo Esposito, Luca Polli, Marco Somma e Gerard Yepes Laut aggregati, ha seguito sul campo 1 del 'Mugnaini'. Sabato ...Il centrocampista, nato a Lavagna, è entrato a far parte della rosa di mister D'Aversa ed è pronto a ritagliarsi uno spazio importante ...Le assenze per le nazionali pesano su Roberto D’Aversa: il tecnico della Sampdoria costretto a chiamare alcuni Primavera Esercitazioni psicocinetiche, torelli e triangolare su spazi ristretti 5 contro ...