Roma, Raggi: “Al ballottaggio non darò indicazioni di voto” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Confermo che non darò indicazioni di voto” per il ballottaggio, “le persone non sono mandrie da portare al pascolo, ognuno si farà la sua idea”. Lo ha detto la sindaca di Roma uscente, Virginia Raggi, al termine dell’incontro in Campidoglio con il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti.? tan/fsc/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Confermo che nondi” per il, “le persone non sono mandrie da portare al pascolo, ognuno si farà la sua idea”. Lo ha detto la sindaca diuscente, Virginia, al termine dell’incontro in Campidoglio con il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti.? tan/fsc/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CarloCalenda : Il giudizio dei romani su Raggi è stato evidente. Basta con classi dirigenti inadeguate e discorsi che dicono tutto… - ilfoglio_it : Come raccontato da @simocanettieri il 28 settembre, #Michetti lavorava da tempo a un incontro con #Raggi, in ottica… - La7tv : #piazzapulita Fabrizio #Roncone: 'Il fallimento della Raggi è il fallimento dei cinque stelle: non puoi prendere un… - lorenzomaccaro3 : @alecarbonaroM5S @Mov5Stelle Quale cultura ? Tipo quella che avete frantumato a ROMA con l' ex sindaco virginia rag… - MarcoFinizio74 : RT @CarloCalenda: Il giudizio dei romani su Raggi è stato evidente. Basta con classi dirigenti inadeguate e discorsi che dicono tutto e il… -