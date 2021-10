Positiva al covid, mamma Isabel muore dopo 7 mesi di terapia intensiva (Di venerdì 8 ottobre 2021) Morta , 39 anni di Rescaldina (Milano), dopo un lunga lotta contro il coronavirus . Era risultata Positiva a marzo 2021 e, dopo mesi passati tra terapia intensiva e riabilitazione all'ospedale di ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Morta , 39 anni di Rescaldina (Milano),un lunga lotta contro il coronavirus . Era risultataa marzo 2021 e,passati trae riabilitazione all'ospedale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Positiva covid Positiva al covid, mamma Isabel muore dopo 7 mesi di terapia intensiva Morta , 39 anni di Rescaldina (Milano), dopo un lunga lotta contro il coronavirus . Era risultata positiva a marzo 2021 e, dopo mesi passati tra terapia intensiva e riabilitazione all'ospedale di Legnano, non ce l'ha fatta. Leggi anche - Nel comune del Milanese, Isabel è ricordata per la sua bontà ...

