Perdere l’amore | Paulo Henrique Ganso

Il 10 agosto del 2010 il centro dell'universo calcistico è in New Jersey. A east Rutherford si sta giocando una semplice amichevole tra Stati Uniti e Brasile, e gli occhi non sono precisamente sulla partita ma su due giocatori che, danzando per il campo, la stanno trasformando nella propria personale dimostrazione di talento. È il palcoscenico che il Brasile, e il suo ct, Mano Menezes, hanno scelto per mettere in mostra i propri due talenti più brillanti: Neymar Jr. e Paulo Henrique Ganso. Da due anni si parla di loro, da quando cioè hanno esordito con la gloriosa maglia del Santos. Due anni in cui hanno sfoggiato un talento così oltraggioso che il popolo ha iniziato a reclamarli per il Mondiale sudafricano. Col loro stile di gioco eccentrico, fantasioso e ultratecnico erano dei degni ambasciatori dell'ideologia del Joga Bonito. Il CT ...

